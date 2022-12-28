Минобороны России получило от ОАК партию серийных истребителей пятого поколения Су-57 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ)передал Минобороны России партию серийных истребителей пятого поколения Су-57 и многоцелевых истребителей Су-35С. Об этом 28 декабря сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

- КнААЗ изготовил и передал Минобороны РФ очередную партию серийных самолетов пятого поколения Су-57 в рамках программы поставок текущего года, - говорится в сообщении в телеграм-канале ОАК.

По словам гендиректор ОАК Юрия Слюсаря, авиазавод выполнил программу 2022 года по производству не только Су-57, но и многоцелевых истребителей Су-35С для российских ВКС.

Ранее сайт KP.RU писал, что ВКС РФ передана новая партия истребителей Су-35С. Это многофункциональные истребители Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре к месту несения службы.

А до этого ВКС России получили истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130.