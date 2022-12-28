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НовостиПолитика28 декабря 2022 13:07

Путин подписал закон о налогообложении в четырех новых российских регионах

Эти регионы смогут сами в 2023-2024 годах снижать до 0% ставки налога для ряда категорий налогоплательщиков
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях налогообложения в новых регионах РФ. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Закон предоставляет российскому правительству право в 2023 году издавать нормативные правовые акты, которые предусматривают особенности применения законодательства о налогах и сборах в этих четырех новых регионах РФ.

При этом самим регионам дано право своими законами в 2023-2024 годах уменьшать до 0% для всех или ряда категорий налогоплательщиков ставки налога при использовании упрощенной или патентной системы налогообложения.

Ранее Владимир Путин ввел военное положение в новых регионах России в 2022 году.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.