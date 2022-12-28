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НовостиПолитика28 декабря 2022 13:20

Лавров считает, что коллективный Запад давно объявил России войну

Это произошло после госпереворота на Украине в 2014 году, заявил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лавров считает, что коллективный Запад давно объявил России войну

Лавров считает, что коллективный Запад давно объявил России войну

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами давно объявил России войну, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«С нами воюет коллективный Запад во главе с ядерной державой США. Эта война была нам объявлена достаточно давно – после того, как состоялся госпереворот на Украине, оркестрированный США и, по сути дела, поддержанный Евросоюзом», – заявил дипломат в эфире «Первого канала».

Как отметил глава российского МИД, теперь Москве стало окончательно понятно, что никто не собирался выполнять Минские соглашения. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель недавно это подтвердила, напомнил Лавров.

Напомним, ранее глава МИД РФ допустил, что Соединенные Штаты угрожают физическим устранением президента России Владимира Путина. Он указал на заявление анонимных чиновников Министерства обороны США о возможности нанесения по Кремлю «обезглавливающего удара».

До этого Лавров заявлял, что Запад объявил тотальную войну всему «русскому миру».