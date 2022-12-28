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НовостиПолитика28 декабря 2022 13:27

МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Литвы

Решение является ответом на высылку российского дипломата из Вильнюса 1 декабря 2022
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Литвы

МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Литвы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Литвы в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

«28 декабря в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы в России Юргита Цибулскиене. Один из дипломатов литовского посольства объявлен персоной нон грата, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение пяти дней», сказано на сайте МИД РФ.

Как объяснили в российском внешнеполитическом ведомстве, решение связано с необоснованной высылкой российского дипломата из Вильнюса 1 декабря этого года.

Напомним, в конце ноября Министерство иностранных дел Литвы объявило одного из сотрудников посольства России в Вильнюсе нежелательной персоной.

Как писал сайт KP.RU, 3 октября 2022 власти Литвы решили выслать из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Его вызвали в МИД республики, где объявили персоной нон град и предписали покинуть страну в течение пяти рабочих дней.