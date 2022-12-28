CNN: США сталкиваются с серьезными проблемами при поддержке энергосистемы Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США и другие страны Запада сталкиваются с рядом проблем при выделении помощи для энергосистемы Украины, в частности, из-за нехватки оборудования в общемировых цепочках поставок и несовместимости некоторой техники с украинскими электросетями. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

По словам чиновника, более недели назад Украина получила от Соединенных Штатов партию электрооборудования в рамках многомиллионной программы по поддержке электросистемы государства, обещанной администрацией американского президента Джо Байдена.

Ранее CNN сообщал, что США тайно одобрили Украине дополнительную оборонную помощь на 200 миллионов долларов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.