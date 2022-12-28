Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире28 декабря 2022 13:48

В Турции задержаны пять человек с взрывчаткой, готовивших теракт

Они получили инструкцию из Ирана. утверждает глапва турецкого МВД
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Турции задержаны пять человек с взрывчаткой, готовивших теракт

В Турции задержаны пять человек с взрывчаткой, готовивших теракт

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Турции пятерых человек, готовивших теракт, задержали с взрывчатым устройством, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

Как рассказал глава МВД Турции на брифинге, террористы были задержаны в ходе операции в Ване на юге республики. По его словам, они получили инструкцию по совершению теракта из Ирана.

Напомним,13 ноября 2022 года в Стамбуле на центральной пешеходной улице Истикляль произошел взрыв, в результате которого погибло шесть человек, еще 81 человек пострадал. За совершение теракта задержана гражданка Сирии Альхам Альбашир. По данным генконсульства России в Стамбуле, от взрыва пострадали трое российских граждан.

Сообщалось, что подозреваемая в совершении теракта училась в разведшколе с американскими военными.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что после совершенного в Стамбуле террористического акта видны лицемерие и двойные стандарты.