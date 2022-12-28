Путин считает, что запуск завода "Титан-Полимер" укрепит промышленный суверенитет России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запуск завода "Титан-Полимер" будет способствовать укреплению промышленного суверенитета России и будет играть значимую роль в деле импортозамещения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас запускают это современное предприятие, тем самым укрепляя промышленный суверенитет России", - подчеркнул глава государства, участвуя в открытии завода "Титан-Полимер" в Псковской области в удаленном режиме.

Российский лидер также добавил, что проектная мощность завода составляет около 72 тысяч тонн полимерной продукции в год, которая востребована в фармацевтике при выпуске медицинских препаратов и пищевой упаковки в других областях

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетит завод “Титан-Полимер” в Псковской области 28 декабря 2022. Также отмечалось, что у российского лидера запланирована также встреча с главой региона Михаилом Ведерниковым. Но позже стало известно, что российский лидер отменил поездку в регион из-за неблагоприятных погодных условий.