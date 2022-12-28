Депутат Бундестага Вагенкнехт обвинила власти Германии в стремлении накачать Украину оружием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии не стремятся разрешить конфликт на Украине мирным путем, а хотят накачать ее оружием ради победы Киева, считает депутат парламента ФРГ от Левой партии Сара Вагенкнехт.

«Я когда-то видела на одной демонстрации один очень хороший плакат. На нем было написано: «Кто поставляет оружие, хочет войны, иначе он послал бы дипломатов». Я считаю, что это весьма точное замечание. Видимо, о мире просто не идет речи – речь о победе», – заявила она в ходе трансляции в Twitter.

Вагенкнехт напомнила о заявлениях министра финансов Германии Кристиана о необходимости победы Украины в конфликта с Россией и о призывах главы МИД ФРГ Анналены Бербок расширить поставки оружия Киеву. Депутат заявила, что бывшие уклонисты от службы «вдруг запомнили названия всех типов немецких танков и делают вид, будто сами готовы с заряженными пушками ехать в сторону России».

Как отметила парламентарий, стремление к миру и дипломатии при разрешении конфликтов теперь считает «устаревшим методом». Она добавила, что наращивание поставок вооружения Украине не решит кризис.

Напомним, правительство Германии одобрило поставки Украине вооружения на 2,24 млрд евро в 2022 году.

Ранее читатели Die Welt возмутились решением об отправке оружия Бундесвера Киеву.