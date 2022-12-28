Умер Владимир Нестеров, разработчик ракет семейства “Ангара”

Владимир Нестеров, фото: Михаил Почуев/ТАСС

Бывший гендиректор Центра имени Хруничева, разработчик семейства ракет "Ангара" Владимир Нестеров умер на 74-м году жизни.

С 2005 по 2012 годы Владимир Нестеров возглавлял Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева. С 2009 по 2014 Нестеров занимал пост генерального конструктора центра, курировал проект производства "Ангары", при нем были изготовлены и запущены две первые ракеты.

Ранее сообщалось, что первая ракета “Ангара-А5” для космодрома Восточный находится в производстве омского “Полета”. Пуск носителя должен состояться в конце 2023 года, пока точная дата не известна.

Также стало известно, что Роскосмос планирует запуск тяжелой ракеты “Ангара-А5” на рубеже 2022-2023 годов. Ракета уже изготовлена и находится на космодроме Плесецк.