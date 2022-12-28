«Газпром» пообещал установить рекорд по суточным поставкам газа в Китай 28 декабря 2022

«Газпром» пообещал установить рекорд по суточным поставкам газа в Китай Фото: EAST NEWS

Российский холдинг «Газпром» установит в среду, 28 декабря, новый рекорд суточных поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», заявил председатель правления компания Алексей Миллер.

«Сегодня будет установлен еще один новый рекорд суточных поставок в Китай», – сказал он в ходе селекторного совещания.

Миллер напомнил, что в этом месяце «Газпром» принял решение о поставках голубого топлива в Китай с превышением суточных контрактных обязательств. Пока оно составляет 18,7%, уточнил председатель правления холдинга.

По его словам, в ближайшее время общий объем экспорта газа в КНР достигнет 48 миллиардов кубометров в год, с учетом транзитного газопровода через Монголию – около 100 миллиардов кубометров.

Как писал сайт KP.RU, 17 декабря «Газпром» снова установил суточный рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири». Превышение суточных контрактных обязательств «Газпрома», предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,6%.