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НовостиВ мире28 декабря 2022 14:36

Глава Минобороны Италии заявил, что поставка оружия Украине должна происходить без истощения запасов страны

Глава Минобороны Крозетто отметил, что шестой декрет военной помощи Украине власти Италии пока не готовят
Владимир РОМАНЕНКО
Глава Минобороны Крозетто отметил, что шестой декрет военной помощи Украине власти Италии пока не готовят

Глава Минобороны Крозетто отметил, что шестой декрет военной помощи Украине власти Италии пока не готовят

Фото: REUTERS

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что поставки вооружения Украине необходимо осуществляться без истощения собственных запасов оружия. Об этом он заявил в интервью газете Il Messaggero.

"Украина уже несколько месяцев просит поддержки для противостояния воздушным атакам на гражданские объекты <...>. Если будет возможность, мы, конечно, поможем им защитить себя", - сказал министр.

При этом Крозетто отметил, что шестой декрет военной помощи Украине власти Италии пока не готовят. По его словам это сложный процесс, который требует учитывать отбор качественной техники и снарядов из запасов страны, а также не снижать оборонную способность Италии.

Министр подчеркнул, что надеется на скорейшее завершение конфликта в Украине.

"Мы должны выстраивать диалог и серьезно относиться к любым возможностям. Мы должны говорить со всеми действующими лицами. И я думаю, что роль премьер-министра Джорджи Мелони и Италии может быть не второстепенной", - отметил министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер Италии Джорджа Мелони проинформировала его о проводимых в стране обсуждениях по вопросу передачи Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО). Речь идет о ракетно-зенитных комплексах Patriot.