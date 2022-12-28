Глава Минобороны Италии заявил, что поставка оружия Украине должна происходить без истощения запасов страны

Глава Минобороны Крозетто отметил, что шестой декрет военной помощи Украине власти Италии пока не готовят Фото: REUTERS

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что поставки вооружения Украине необходимо осуществляться без истощения собственных запасов оружия. Об этом он заявил в интервью газете Il Messaggero.

"Украина уже несколько месяцев просит поддержки для противостояния воздушным атакам на гражданские объекты <...>. Если будет возможность, мы, конечно, поможем им защитить себя", - сказал министр.

При этом Крозетто отметил, что шестой декрет военной помощи Украине власти Италии пока не готовят. По его словам это сложный процесс, который требует учитывать отбор качественной техники и снарядов из запасов страны, а также не снижать оборонную способность Италии.

Министр подчеркнул, что надеется на скорейшее завершение конфликта в Украине.

"Мы должны выстраивать диалог и серьезно относиться к любым возможностям. Мы должны говорить со всеми действующими лицами. И я думаю, что роль премьер-министра Джорджи Мелони и Италии может быть не второстепенной", - отметил министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер Италии Джорджа Мелони проинформировала его о проводимых в стране обсуждениях по вопросу передачи Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО). Речь идет о ракетно-зенитных комплексах Patriot.