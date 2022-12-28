Россия готовит ответ супергероям Марвел и Гарри Поттеру

Союзмультфильм хочет выпустить аналоги западных успешных кинопроектов Фото: Яна АСТАХОВА

"Союзмультфильм" сообщил, что готовит кинопроекты, которые станут аналогом западных кинокартин, выступят в качестве "нашего ответа "Гарри Поттеру" и "Властелину колец". Об этом пишет сайт RG.RU со ссылкой на председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

"У нас в разработке несколько анимационных полных метров, которые будут создавать новых героев на основе книг, уже написанных и прочитанных детьми. Это наш ответ "Гарри Поттеру", "Властелину колец", "Марвелу" и "Суперменам", - сказала Слащева.

Она отметила два основных проекта "Союзмультфильма", из них один - полнометражном анимационном фильме о "настоящем богатыре", о нем Слащева подробно рассказывать не стала, а второй - мультфильмы по серии книг Юлии Ивановой "Тайны Чароводья". Представитель киностудии заявила, что речь в фэнтези-картине пойдет о девочке сироте, приключения которой происходят в волшебном мире.

Напомним, 30 ноября 2022 года Министерство культуры России выделило 17 приоритетных тем государственной финансовой поддержки кинопроизводства на 2023 год. В топ 3 приоритетных направления кино в Росси в 2023 году стали темы "Культура России. Сохранение, создание и распространение традиционных ценностей", "Десятилетие детства. Семья, дети, их защита и поддержка", "Наука России: инновации, технологии, приоритеты".