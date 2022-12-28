Главы Минобороны и разведки Турции прибыли на переговоры в Москву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава национальной разведки страны Хакан Фидан прибыли в Москву на переговоры, сообщили источники в Минобороны республики.

По информации телеканала TRT, Акар и Фидан вылетели в российскую столицу утром в среду, 28 декабря. Уточняется, что на переговорах будут обсуждаться ситуация в Сирии, реализация зерновой сделки, а также вопросы, связанные с обороной и безопасностью.

Как писал сайт KP.RU, в конце ноября министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Министерства национальной обороны Турции. Стороны обсудили зерновую сделку и операцию Анкары на севере Сирии и Ирака.

Ранее зерновая сделка была продлена на 120 дней. Как отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, это стало возможным благодаря «воле и вкладу» российского лидера Владимира Путина.