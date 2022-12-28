Путин надеется, что в 2023 году в России будет больше запусков высокотехнологичных производств

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в предстоящем году в России будет больше запусков высокотехнологичных производств.

"Надеюсь, что в 2022-м году у нас будет не меньше, а еще больше пусков таких высокотехнологичных производств", - сказал Путин, участвуя в открытии завода "Титан-Полимер" в Псковской области в удаленном режиме.

Глава государства также выразил благодарность всем работникам завода.

Также Путин отметил, что запуск завода "Титан-Полимер" будет способствовать укреплению промышленного суверенитета России и будет играть значимую роль в деле импортозамещения, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства добавил, что проектная мощность завода составляет около 72 тысяч тонн полимерной продукции в год, которая востребована в фармацевтике при выпуске медицинских препаратов и пищевой упаковки в других областях.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетит завод “Титан-Полимер” в Псковской области 28 декабря 2022. Также отмечалось, что у российского лидера запланирована также встреча с главой региона Михаилом Ведерниковым. Но позже стало известно, что российский лидер отменил поездку в регион из-за неблагоприятных погодных условий.