Минфин России установил минимальную цену на игристое вино в 239 рублей за 0,7 литра

Минимальная оптовая цена на игристые вина составит 199 рублей за 0,7 л с 7 января 2023 года Фото: REUTERS

Минфин России установил новую минимальную цену на игристое вино в размере 239 рублей за 0,75 л. Согласно приказу ведомства, опубликованному на официальном портале правовой информации, решение вступит в силу в РФ с 7 января 2023 года.

Минимальная оптовая цена составит 199 рублей, на данный момент она равняется 137 рублям за 0,75 л, а отпускная - 166 рублей, вместо 118 рублей текущих за такой же объем. Сейчас в общем минимальная цена составляет 169 рублей.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством.

Напомним, в России с 1 января 2023 года повысятся минимальные цены на некоторую алкогольную продукцию. В частности, это касается водки и коньяка. Теперь минимальная розничная цена водки составит 281 рубль за 0,5 литра, а коньяка - 517 рублей за 0,5 литра.