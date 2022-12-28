Читатели Haber 7 восхитились ответом Путина на введение Западом нефтяного потолка цен

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали ответ президента России Владимира Путина на введение Западом нефтяного потолка цен.

"Молодец, Путин. Пусть видят, что значит слепо следовать за США", - написал один из пользователей.

"Кажется, для Европы настанут очень трудные дни", - отметил другой комментатор.

Накануне Владимир Путин своим указом запретил поставки топлива иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. При этом запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.

Напомним, 5 декабря 2022 года стало переломной датой в истории мирового рынка углеводородов. С этого дня европейские страны ввели запрет на покупку российской нефти, поставляемой по морю, а еще заработал так называемый “потолок цен”.

Также ранее сайт KP.RU писал, что цены на нефть и газ бьют рекорды. Отмечалось, что зарубежные клиенты хотят отказаться от поставок из России, но пока не могут.