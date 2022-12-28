Число жертв крушения корвета "Сукхотай" в Таиланде выросло до 24 человек Фото: REUTERS

Как минимум 24 моряка погибли в результате крушения корвета "Сукхотай" в Таиланде. В обнародованной сегодня, 28 декабря, сводке ВМС королевства, пять человек считаются пропавшими без вести.

Из 105 моряков, которые были на корвете, "выжили 76, 24 погибли, личности 20 из них идентифицированы", говорится в сводке. "Устанавливаются личности четырех офицеров, - рассказали в ВМС. - Пять человек числятся пропавшими без вести".

Напомним, вчера сообщалось о 21 погибшем.

Ранее сообщалось, что корвет "Сукхотай", принадлежащий ВМС Таиланда, затонул во время шторма в Сиамском заливе. Информацию об этом распространили Военно-морские силы королевства. Уточнялось, что 75 членов экипажа из 106 были спасены, велись поиски 31 моряка. По информации ВМС, в 20 морских милях от провинции Прачуапкхирикхан сильный ветер вызвал крен корабля, из-за чего затопило систему энергоснабжения, лишив команду возможности управлять кораблем.