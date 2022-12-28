В Kaspersky предупредили о новом типе мошенничества в Telegram

Мошенники в Telegram крадут аккаунты пользователей с помощью голосования Фото: REUTERS

В "Лаборатории Касперского" сообщили об учащении случаев кражи аккаунтов в Telegram при помощи нового вида мошенничества. В блоге компании говорится, что мошенники просят проголосовать по ссылке владельцев телеграм-аккаунтов, после чего получают персональные данные и забирают адрес у доверчивых юзеров.

"Работает схема следующим образом. Как только вы указываете свой номер телефона, скрипты злоумышленника входят в вашу учетную запись Telegram с нового устройства. Защитный механизм мессенджера требует подтверждения владельца — для этого он высылает код подтверждения на ваш телефон или компьютер, где Telegram уже авторизован. При выключенной двухфакторной авторизации Telegram номер телефона и присланный код — все, что нужно злоумышленнику для входа в вашу учетную запись. Если вы введете этот код на сайте мошенников, то они получат полное право распоряжаться вашей учетной записью. В том числе, например, привязать ее к другому телефону", - говорится в блоге Касперского.

По словам экспертов злоумышленники присылают ссылки, сделанные на сайте сокращения ссылок. Как правило, такие сайты выглядят довольно скромно, в них мало информации и обязательно есть поле для ввода номера и кнопка подтверждения.

Для того, чтобы обезопасить себя в этой ситуации, специалисты "Лаборатории Касперского" рекомендуют установить двухфакторную аутентификацию. Она не мешает повседневному использованию, однако предупредит попытку кражи учетной записи или войти с нового устройства. Приложение запросит ввести дополнительный пароль.

"Включить двухфакторную аутентификацию в Telegram на телефоне Android можно следующим образом: откройте раздел «Настройки» → «Конфиденциальность», выберите опцию «Двухэтапная аутентификация» и включите её. После этого остается только придумать пароль и нажать «Готово»", - отметили в блоге.