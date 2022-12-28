Городская дума приняла закон о внесении поправок в Устав Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Московской городской думы на очередном заседании приняли закон о внесении поправок в Устав Москвы. Изменения призваны привести отдельные положения документа в соответствие с федеральным законодательством, передает Агентство городских новостей «Москва».

Правки вносятся в 16 статей Устава. Законом, в частности, правительство Москвы и прокурора столицы наделили правом законодательной инициативы в Мосгордуме. Также уточняются требования к кандидатам в депутаты законодательного органа субъекта РФ.

Помимо этого, уточняется порядок временного исполнения обязанностей мэра Москвы. Возложение соответствующих обязанностей осуществляется в порядке, установленном правовым актом главы. В законе обозначили перечень полномочий, которые не вправе исполнять врио мэра столицы.

Также в законе уточняются формулировки, которые используют в Уставе, связанные с наименованиями органов государственной власти субъектов РФ. Определены виды имущества, которое может находиться в собственности Москвы.

Ранее комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению поддержала соответствующий законопроект.

Напомним, KP.RU писал, что поправки в закон об обращении с животными спровоцировали бурные обсуждения среди населения.