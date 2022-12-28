Экономист Григорьев: Ослабление роли евро и доллара сократит влияние экономик Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев считает, что постепенное снижение влияния западных стран на ситуацию в мировой экономике неизбежно.

По его мнению, один из важнейших факторов влияния Запада на мировые экономические процессы заключается в востребованности американской валюты и евро. Об этом пишет Lenta.ru.

- Доля доллара в мировой валютной системе снижается уже давно, это будет продолжаться. Это связано с тем, что Запад устроил блокировку резервов и имущества российских бизнесменов. Страны смотрят на это со стороны, (и думают) что же будет с нами? Это будет способствовать дальнейшему снижению использования долларов и евро другими странами, - считает Григорьев.

Ранее "Известия" писали, что финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал курс доллара в январе. Он отметил, что на данный момент курс рубля к доллару и евро остается достаточно низким из-за атаки на него спекулянтов.

А накануне телеканал "360" сообщал, что в свое время доллар стал мировой валютой исключительно благодаря поддержке арабских экспортеров нефти. Если они лишат доллар этой поддержки, будущая валюта БРИКС сможет быстро потеснить его с этой позиции.