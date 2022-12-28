Hill: Байден попал в неловкое положение после вопроса украинского журналиста о поставках ЗРК Patriot

США решили не учитывать мнение членов НАТО в вопросе поставок Украине, полагает бывший сотрудник Пентагона Джозеф Боско Фото: REUTERS

На пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским президент США Джо Байден оказался в неловком положении после заданного вопроса украинским журналистом. Об этом пишет бывший сотрудник Пентагона Джозеф Боско в статье для Hill. "Когда началось полномасштабное вторжение, официальные лица США заявили, что Украина не может принять «Патриоты», потому что, как вы сказали, это может быть ненужной эскалацией. И сейчас это происходит. … И сейчас Украине остро нужны дополнительные возможности, в том числе ракеты большой дальности — ATACMS. Может быть, я кажусь наивным, но можем ли мы, короче говоря, дать Украине все необходимые возможности и освободить все территории, скорее раньше, чем позже?", - приводит слова Байдена бывший сотрудник Пентагона.

Боско пояснил высказывания Байден и отметил, что президент имел ввиду ограничения европейских союзников, которые не позволят Америке сделать все возможное, чтобы помочь Украине, опасаясь дальнейшего противодействия президенту РФ Владимиру Путину. Он описывал сценарий, обратный тому, что произошло в марте, когда Польша предложила Украине российские МиГи для создания закрытого неба над Украиной, от которой отказался Байден, а также наложил вето на идею Польши, пишет Боско. Он отметил, что организация консенсуса в таком альянсе как НАТО, обязательно действует на основе наименьшего общего знаменателя, поэтому Турция смогла отказать в своем согласии на вступление Финляндии и Швеции до тех пор, пока не получит уступки по несвязанным вопросам.

" История в конечном итоге может выявить точное сочетание лидерства США и европейского беспокойства, но именно Байден упомянул об опасности Третьей мировой войны еще до того, (как Россия начала спецоперацию в Украине в феврале). Поскольку Патриоты теперь будут предоставлены, то либо оценка НАТО изменилась, либо Вашингтон решил все-таки ее не учитывать", - пришел к выводу бывший сотрудник Пентагона Джозеф Боско.

Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия стремится заморозить конфликт в Украине ради подготовки к новому наступлению. Тем не менее Йенс Столтенберг полагает, что украинский конфликт может затянуться надолго, однако, скорее всего, "закончится за столом переговоров".