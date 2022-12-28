Психиатр назвал тревогу и панические атаки поводом для обращения к врачу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный врач психиатрической клиники "Госпитальная" Марчел Додица предупредил, что с некоторыми психическими состояниями даже человеку с устойчивой психикой довольно сложно справиться самому.

По его словам, есть такие состояния, которые требуют обязательного внимания психиатра. Об этом пишет Газета.Ru.

- Если вы заметили, что у вас или у близкого человека резко изменилось поведение и общий эмоциональный фон: появились вспышки раздражительности, видна повышенная тревога. Особенно если эмоциональные изменения сочетаются с нарушениями сна и аппетита, то ему стоит посоветовать обратиться к врачу, - заявил врач.

Додица также добавил, что есть один симптом, известный как хандра, требующий к себе внимательного отношения. Среди других симптомов он выделил замкнутый круг тревог и панических атак, сменяющих друг друга.

- Шанс выбраться из него самостоятельно очень невелик ..(необходимо) воспользоваться психиатрической помощью, - отметил доктор.

Ранее "Известия" писали, что панические атаки могут быть спровоцированы сильным стрессом, депрессией или истощением организма. Обычно такое состояние тяжелой тревоги или панического страха, которое сопровождается учащенным сердцебиением и ощущением удушья.