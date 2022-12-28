Ниагарский водопад замерз после мощной снежной бури

Ниагарский водопад покрылся льдом после самого сильного за последние 50 лет снежного шторма Фото: принтскрин со страницы Google.

Ниагарский водопад покрылся льдом после самого сильного за последние 50 лет снежного шторма. Очевидцы и фотографы показывают несколько дюймов свежего снега после разрушительного шторма, обрушившегося на Буффало и унесшего десятки жизней. Об этом пишет издание Daily Mail.

"Снимки с воздуха запечатлели последствия катастрофического шторма, обрушившегося примерно на 25 миль к югу от Ниагарского водопада. Горы льда образовались у береговой линии, а обширное пространство было покрыто густым белым снегом", - пишет издание.

Через водопад каждую секунду протекает 3160 тонн воды, а это означает, что он почти никогда полностью не замерзает из-за огромного потока. Вместо этого часто замерзают поверхность водопада.

Во вторник, 27 декабря 2022 года, над туристической точкой была замечена радуга, когда зрители в зимних пальто собрались, чтобы посмотреть на частично замерзший водопад.

Напомним, в 2019 году из-за сильных морозов его воды Ниагарского водопада в некоторых местах совсем замерзли.

Сайт KP.RU писал, что в Соединенных Штатах число жертв снежной бури превысило 20 человек. По данным американских журналистов, уже 23 человека погибли из-за последствий непогоды. Daily Mail отмечает, что по состоянию на вторник, 27 декабря, погибло около 50 человек.