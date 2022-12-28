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НовостиВ мире28 декабря 2022 17:20

Ниагарский водопад замерз после мощной снежной бури

Ниагарский водопад покрылся льдом после самого сильного за последние 50 лет снежного шторма
Владимир РОМАНЕНКО
Ниагарский водопад покрылся льдом после самого сильного за последние 50 лет снежного шторма

Ниагарский водопад покрылся льдом после самого сильного за последние 50 лет снежного шторма

Фото: принтскрин со страницы Google.

Ниагарский водопад покрылся льдом после самого сильного за последние 50 лет снежного шторма. Очевидцы и фотографы показывают несколько дюймов свежего снега после разрушительного шторма, обрушившегося на Буффало и унесшего десятки жизней. Об этом пишет издание Daily Mail.

"Снимки с воздуха запечатлели последствия катастрофического шторма, обрушившегося примерно на 25 миль к югу от Ниагарского водопада. Горы льда образовались у береговой линии, а обширное пространство было покрыто густым белым снегом", - пишет издание.

Через водопад каждую секунду протекает 3160 тонн воды, а это означает, что он почти никогда полностью не замерзает из-за огромного потока. Вместо этого часто замерзают поверхность водопада.

Во вторник, 27 декабря 2022 года, над туристической точкой была замечена радуга, когда зрители в зимних пальто собрались, чтобы посмотреть на частично замерзший водопад.

Напомним, в 2019 году из-за сильных морозов его воды Ниагарского водопада в некоторых местах совсем замерзли.

Сайт KP.RU писал, что в Соединенных Штатах число жертв снежной бури превысило 20 человек. По данным американских журналистов, уже 23 человека погибли из-за последствий непогоды. Daily Mail отмечает, что по состоянию на вторник, 27 декабря, погибло около 50 человек.