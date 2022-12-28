Spectator: неосторожное обещание Байдена, что Украина вступит в НАТО, привело к конфликту Москвы с Киевом

Джо Байден Фото: REUTERS

Американский лидер Джо Байден допустил ошибку, намекая Украине на возможное вступление в Североатлантический альянс, об этом написал обозреватель Spectator Роберт Сервис.

"Президент Джо Байден действовал неумело в 2021-м году: обещая Украине членство в НАТО, он не подумал о последствиях и не предупредил своевременно Владимира Зеленского", - отмечается в статье.

Как считает обозреватель, негативная реакция России на этот рискованный шаг была очевидной, но политики западных стран проигнорировали это и не приняли никаких мер предосторожности , чтобы попытаться разрядить ситуацию.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.