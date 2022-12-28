Аналитик Юшков навал меры России после потолка цен на нефть рыночным ответом Фото: REUTERS

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что ответные меры России после введения западными странами потолка цен на нефть стали рыночным ответом.

При этом он отметил, что ответ России на введение потолка цен на нефть мало повлиял на динамику ценообразования, равно как и само введение ограничения. Об этом пишет Lenta.ru.

- В общем, российский фактор не главный и не определяющий. Кроме того, страна дала не жесткий, а очень рыночный ответ: она отказалась от радикальных ограничений, чтобы не ломать систему ценообразования, за что уже критиковала ЕС и США. Ответ оказался довольно прагматичным, - объяснил аналитик.

Ранее ФАН писал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, определяющий ответные меры на введение западными странами потолка цен на нефть. Документ предусматривает запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов США и иностранным государствам, поддерживающим политику сдерживания цен на российскую нефть.

Тем временем телеканал "360" сообщает, что запрет на поставки нефти был ожидаем, и о нем говорили ранее. Однако включение в него нефтепродуктов означает, что Москва настроена серьезно и что указ президента - не просто для галочки.