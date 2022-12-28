Лавров: США в контактах с Россией заявили, что не планируют напрямую воевать с РФ

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Соединенные Штаты по дипломатическим каналам заявили о том, что не хотят и не планируют напрямую воевать с Россией, а также не намерены направлять на Украину своих военных специалистов в связи с передачей Киеву комплексов ПВО Patriot. Об этом сегодня, 28 декабря, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"... Мы поинтересовались у американцев… означает ли решение передать батарею Patriot, учитывая сложность ее использования, что там (на Украине - прим. ред.) будут находиться американские специалисты. Нам… объясняли, что этого не планируется, именно по той причине, что американцы не планируют воевать напрямую против России, Patriot будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военные не освоят эту технологию", - рассказал Сергей Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца. Российский лидер рассказал, сколько продлится спецоперация на Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.