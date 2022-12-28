Глава Минцифры Украины заявил, что "умолял на коленях" Илона Маска нарастить распространение интернета Starlink Фото: REUTERS

В Украине уже работает около 24 000 станций Starlink. Компания американского предпринимателя Илона Маска - SpaceX, начала поставлять их в первые дни конфликта с Россией после того, как глава Минцифры Украины Михаил Федоров написал в Твиттере запрос миллиардеру. Об этом пишет издание The Associated Press.

"Я просто стоял на коленях, умолял их начать работать в Украине и обещал, что мы поставим мировой рекорд", — вспоминал он в интервью изданию.

Помимо гражданских приложений, Starlink помог операторам фронтовых разведывательных беспилотников нанести артиллерийский удар по российским объектам и позициям, говорится в материале. Федоров сказал, что его команда сейчас посвящает 70% своего времени военным технологиям.

В недавнем интервью Associated Press Федоров назвал конфликт России с Украиной первой крупной войной эпохи интернета. Он считает, что беспилотники и спутниковые интернет-системы, такие как Starlink Илона Маска, изменили конфликт.

Министр подчеркнул важность мобильной связи как для гражданских, так и для военных целей во время войны и сказал, что самые сложные места для обслуживания были в Донецкой, Запорожской, Одесской и Киевской областях в центре и на востоке страны.

Между тем, при поддержке своих партнеров из Европейского Союза, Минцифры Украины работает над тем, чтобы добавить еще 10 000 станций Starlink, а интернет-услуги будут доступны для населения через сотни "Пунктов Несокрушимости", которые предлагают горячие напитки, отапливаемые помещения, электричество и жилье для людей, перемещенных в результате боевых действий или отключения электроэнергии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске проекта "Пункты Несокрушимости", в рамках которого уже действует более 4000 точек, где граждане Украины могут получить помощь в случае отключения электричества.