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НовостиПолитика28 декабря 2022 17:56

Глава Минцифры Украины заявил, что "умолял на коленях" Илона Маска нарастить распространение интернета Starlink

В Украине уже работает около 24 000 станций Starlink, пишет Associated Press
Владимир РОМАНЕНКО
Глава Минцифры Украины заявил, что "умолял на коленях" Илона Маска нарастить распространение интернета Starlink

Глава Минцифры Украины заявил, что "умолял на коленях" Илона Маска нарастить распространение интернета Starlink

Фото: REUTERS

В Украине уже работает около 24 000 станций Starlink. Компания американского предпринимателя Илона Маска - SpaceX, начала поставлять их в первые дни конфликта с Россией после того, как глава Минцифры Украины Михаил Федоров написал в Твиттере запрос миллиардеру. Об этом пишет издание The Associated Press.

"Я просто стоял на коленях, умолял их начать работать в Украине и обещал, что мы поставим мировой рекорд", — вспоминал он в интервью изданию.

Помимо гражданских приложений, Starlink помог операторам фронтовых разведывательных беспилотников нанести артиллерийский удар по российским объектам и позициям, говорится в материале. Федоров сказал, что его команда сейчас посвящает 70% своего времени военным технологиям.

В недавнем интервью Associated Press Федоров назвал конфликт России с Украиной первой крупной войной эпохи интернета. Он считает, что беспилотники и спутниковые интернет-системы, такие как Starlink Илона Маска, изменили конфликт.

Министр подчеркнул важность мобильной связи как для гражданских, так и для военных целей во время войны и сказал, что самые сложные места для обслуживания были в Донецкой, Запорожской, Одесской и Киевской областях в центре и на востоке страны.

Между тем, при поддержке своих партнеров из Европейского Союза, Минцифры Украины работает над тем, чтобы добавить еще 10 000 станций Starlink, а интернет-услуги будут доступны для населения через сотни "Пунктов Несокрушимости", которые предлагают горячие напитки, отапливаемые помещения, электричество и жилье для людей, перемещенных в результате боевых действий или отключения электроэнергии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске проекта "Пункты Несокрушимости", в рамках которого уже действует более 4000 точек, где граждане Украины могут получить помощь в случае отключения электричества.