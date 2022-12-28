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НовостиПолитика28 декабря 2022 18:15

Украина обстреляла Донецк из РСЗО

ВСУ было выпущено 16 ракет из Орловки, пишет глава Донецка Кулемзин
Владимир РОМАНЕНКО
ВСУ было выпущено 16 ракет из Орловки, пишет глава Донецка Кулемзин

ВСУ было выпущено 16 ракет из Орловки, пишет глава Донецка Кулемзин

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Донецку из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале, уточнив, что было выпущено 16 снарядов.

"По данным СЦКК (Совместного центра контроля и координации), из Орловки было выпущено 16 ракет. Очевидцы сообщают о прилётах на Смолянке. Подробности уточняются", - пишет глава столицы ДНР.

Также он сообщил, что во время обстрела Куйбышевского района на Смолянке повредили многоквартирные дома и здание "Первого Республиканского супермаркета". Кроме того, по предварительным данным, заявляет Кулемзин, пострадало мирное население, есть погибшие и раненые.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении заявил, что российские атаки на Донбассе "просто ад". По его словам, там ежедневно ведутся ожесточенные бои.