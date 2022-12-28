Украина обстреляла Донецк из РСЗО

ВСУ было выпущено 16 ракет из Орловки, пишет глава Донецка Кулемзин Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Донецку из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале, уточнив, что было выпущено 16 снарядов.

"По данным СЦКК (Совместного центра контроля и координации), из Орловки было выпущено 16 ракет. Очевидцы сообщают о прилётах на Смолянке. Подробности уточняются", - пишет глава столицы ДНР.

Также он сообщил, что во время обстрела Куйбышевского района на Смолянке повредили многоквартирные дома и здание "Первого Республиканского супермаркета". Кроме того, по предварительным данным, заявляет Кулемзин, пострадало мирное население, есть погибшие и раненые.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении заявил, что российские атаки на Донбассе "просто ад". По его словам, там ежедневно ведутся ожесточенные бои.