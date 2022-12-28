Александр Толмачёв: «Мы здесь, чтобы все мечты сбывались, и никто из детей, написавших письмо, не остался без подарка»

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При поддержке Щёлковского местного отделения партии «Единая Россия» прошла акция «Ëлка желаний» – здесь под названием «Чудо-ёлочка» более 10 лет она реализуется при участии депутатов всех уровней, а также предпринимателей и администрации городского округа Щёлково.

Малыши загадали новогодние желания и написали о них Деду Морозу. Активисты «Молодой Гвардии» поместили письма на ёлочках в городе и несли вахту рядом, чтобы ответить на вопросы тех, кто хочет исполнить мечты ребят. Любой житель или гость города мог примерить на себя роль Деда Мороза. В образ волшебника вжился и депутат Государственной Думы Александр Толмачёв, который приобрёл подарки передал их детям: Алисе Тугановой – планшет, Даниилу Родионову – «умную колонку».

Александр Толмачёв: «С каждым годом желания детей становятся всё чудеснее — в письмах появляются новые игрушки, новые увлечения и хобби. Но мы здесь, чтобы все мечты сбывались. Желаю крепкого здоровья, сил и энергии, и пусть все надежды воплотятся в жизнь. Самое ценное в этой акции, что никто из детей, написавших письмо, не остался без подарка».