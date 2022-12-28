Лолита призналась, что у нее появился любимый мужчина Фото: Кирилл Мишин

Певица Лолита, судя по всему, обрела личное счастье. У артистки появился новый возлюбленный и он радует ее дорогими подарками. На руке у артистки красуется роскошные часы, которые теперь Милявская носит, практически не снимая.

– Это любимый подарил, – говорит звезда сайту mk.ru.

На Новый год она тоже ждет особенный подарок, но что именно – даже не может предположить. Пока для нее это тайна, как и тайна для окружающих имя мужчины, который смог покорить сердце звезды.

Опыт предыдущих союзов показал ей, что счастье любит тишину. Но замуж она пока точно не собирается, говорит, что ее устраивают нынешние отношения и в ЗАГС она не пойдет ни при каких условиях.

– А зачем? — вопрошает артистка. – Я официально не готова вступать в брак. Ребята, это такая волокита: переоформление документов, брачный контракт… Не надо, это все лишнее! Нам и так хорошо!

Возлюбленный к принципиальной позиции артистки относится с пониманием и старается не давить на нее по этому поводу.