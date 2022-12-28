Демограф Синельников оценил прогноз об увеличении продолжительности жизни Фото: Евгения ГУСЕВА

По итогам 2022 года средняя продолжительность жизни в России составила 72,4 года. Это на 2,4 года больше, чем годом ранее.

Известный российский демограф и социолог, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников подтвердил, что показатель растет, но по факту оказывается ниже уровня 2019 года.

Эксперт объясняет, что старение населения главным образом зависит от уровня рождаемости. Но этот показатель очень важен, так как отражает условия жизни населения. Причем не только уровень здравоохранения, но и социальной защищенности, разницу между богатыми и бедными.

Сейчас показатель поднялся, на фоне того, что во время пандемии был сильный спад. В 2021 году продолжительность жизни упала на три года и составила 70 лет.

- Точная продолжительность жизни будет полностью определена только через несколько месяцев после Нового года. Скорее всего, будет примерно на два года больше, чем в 2021-м, но все равно ниже, чем в 2019 году, - сказала эксперт «360».

Россия также вышла на устойчивую тенденцию снижения смертности. Президент поручил увеличить средний показатель до 80 лет, сообщает газета "Известия".

Ранее председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) Юрий Крупнов в беседе с RT прокомментировал сообщение пресс-службы ООН о том, что население Земли достигло 8 млрд.