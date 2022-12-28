Юрист ответил, можно ли вернуть новогоднюю елку через 14 дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В социальных сетях пользователи обсуждают лайфхак: можно купить новогоднюю елку и вернуть ее в начале 2023 года продавцу, главное, чтобы не прошло более 14 дней.

Несмотря на популярность уловки, юристы предостерегают от такой схемы: она не сработает.

Причина в том, что куплю и продажу натуральных и искусственных елок регулирует закон «О защите прав потребителей». И в нем прописано, что данные товары являются невозвратными. Но есть исключения – если дерево, объективно, некачественное.

- Рано начала лысеть, или в ней обнаружились жучки. Тогда обменять получится. Искусственное дерево вернуть в течение 14 дней будет даже проще, достаточно будет сказать, что вас не устроили форма или цвет, - рассказывает юрист Сергей Юлин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Но важно, чтобы упаковка искусственной елки была не повреждена, сохранились все заводские пломбы и этикетки.

- А вот если явно видно, что дерево уже использовалось, то будет отказ, - сказал юрист.

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