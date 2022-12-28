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НовостиОбщество28 декабря 2022 19:40

Юрист ответил, можно ли вернуть новогоднюю елку через 14 дней

Пользователи активно делятся подобными лайфхаками, но они не работают
Елена АКИМОВА
Юрист ответил, можно ли вернуть новогоднюю елку через 14 дней

Юрист ответил, можно ли вернуть новогоднюю елку через 14 дней

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В социальных сетях пользователи обсуждают лайфхак: можно купить новогоднюю елку и вернуть ее в начале 2023 года продавцу, главное, чтобы не прошло более 14 дней.

Несмотря на популярность уловки, юристы предостерегают от такой схемы: она не сработает.

Причина в том, что куплю и продажу натуральных и искусственных елок регулирует закон «О защите прав потребителей». И в нем прописано, что данные товары являются невозвратными. Но есть исключения – если дерево, объективно, некачественное.

- Рано начала лысеть, или в ней обнаружились жучки. Тогда обменять получится. Искусственное дерево вернуть в течение 14 дней будет даже проще, достаточно будет сказать, что вас не устроили форма или цвет, - рассказывает юрист Сергей Юлин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Но важно, чтобы упаковка искусственной елки была не повреждена, сохранились все заводские пломбы и этикетки.

- А вот если явно видно, что дерево уже использовалось, то будет отказ, - сказал юрист.

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