Профессор рассказал о возможных проблемах при сборе спермы для криобанка у участников СВО Фото: Александр КОЦ

Профессор, гендиректор "Международного центра репродуктивной медицины", президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак рассказал, что в полевых условиях можно собрать сперму для дальнейшей криоконсервации, однако сохранить ее не получится.

Так эксперт прокомментировал появившуюся накануне информацию о том, что семьи россиян, призванных в армию по частичной мобилизации, получат квоту на бесплатное лечение бесплодия и хранение биоматериала в криобанке.

- Получить материал можно без проблем. Но самое главное - обеспечить необходимые условия для проведения гигиенических мероприятий. Места для организации сбора спермы есть - медпункты, госпиталя. Однако есть проблема - доставка материала до банка, - объяснил Корсак в беседе с изданием Газета.Ru.

Все дело в том, что сперма устойчива к факторам внешней среды, но она должна храниться определенным образом. Также экспертам важно задокументировать факт сдачи материала, отмечает эксперт, акцентируя внимание на нюансах процедуры.