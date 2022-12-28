Мэр украинского города пожаловался в СБУ на Деда Мороза и Снегурочку

На Украине требуют запретить новогодние праздники с участием Деда Мороза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Появление на масштабном школьном новогоднем празднике Деда Мороза и Снегурочки мэр украинского города Лебедина в Сумской области Украины Александр Баклыков счёл "советской агитацией". Он пожаловался в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщило украинское интернет-издание "Захид".

Утренник с участием традиционных новогодних героев — Деда Мороза и Снегурочки прошёл в селе Михайловка Лебединского района Сумской области.

Это крайне разозлило и возмутило Баклыкова, он решил, что недопустимо появление "советских" персонажей на официальных мероприятиях на фоне кампании по декоммунизации.

Мэр уже официально обратился в областное управление Службы безопасности Украины с просьбой проверить и оценить действия должностных лиц, выяснить, кто организовал детский утренник и кто принимал участие в "советском агитационном шабаше", как подчеркнул чиновник.

Баклыкова даже не смутило то обстоятельство, что он лично пытается испортить праздник детям из возглавляемого им города. Градоначальник отметил, что понимает, что детям перед Новым годом необходимо испытывать счастливые эмоции, однако подарки им раздавать может не "коммунистически-советский Дед Мороз", а актеры в образах "национальных традиционных героев Украины".

Руководитель муниципалитета надеется на то, что его позиция может быть поддержана депутатами Верховной Рады Украины и в будущем запрет на проведение новогодних праздников с участием Деда Мороза будет повсеместной введен по всей стране. В любом ином случае, как полагает украинский чиновник, программа "декоммунизации" Украины будет считаться не выполненной до конца и любым следующим руководителям страны вновь обязательно придется возвращаться к этому же вопросу.