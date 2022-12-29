Захарова с помощью одной фразы поставила на место главу украинского МИД Кулебу

Мария Захарова сделала важное громкое заявление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова унизила министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, который призвал выгнать РФ из Совета безопасности Организации Объединённых Наций. Информацию об этом распространило китайское интернет-издание Baijiahao.

"Захарова назвала заявление Кулебы криками, а также описала его потуги поговоркой: собака лает, караван идёт. Очевидно, что она сравнила главу МИД Украины с собакой", — отмечается в статье.

По словам авторов материала, мечтам киевского режима не суждено сбыться, поскольку никто не сможет исключить Россию из Совбеза ООН, даже США.

Не так давно о том, что идея Кулебы и украинских властей об "изгнании" России из Совбеза ООН является крайне утопической и нереализуемой заявили даже в МИД Эстонии (эта страна считается давним и близким партнером Киева).

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил о том, что США в контактах с Россией заявили, что не планируют напрямую воевать с РФ. При этом, по его словам, в настоящее время Соединенные Штаты и НАТО в целом ведут против Москвы "масштабную прокси-войну". Лавров подчеркнул, что у него нет в этом абсолютно никаких сомнений. При этом Вашингтон непублично недавно дал понять, что не будет направлять на Украину своих военных специалистов для обучения боевиков ВСУ работе с американскими ЗРК Patriot, уточнил руководитель внешнеполитического ведомства РФ.