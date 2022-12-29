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НовостиПолитика28 декабря 2022 21:32

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Информацию об этом подтверждают власти ряда украинских регионов
Александр КИСЛОВ
По всей Украине звучат сирены воздушной тревоги

По всей Украине звучат сирены воздушной тревоги

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сирена воздушной тревоги в ночь на 29 декабря 2022 года звучит в ряде областей Украины. Информация об этом размещена на официальном ресурсе для оповещения граждан.

В частности, тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях, а также на подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

В нескольких городах и областях Украины местные власти уже сообщают о взрывах и обстрелах.

К примеру, о мощных взрывах сообщают назначенные украинскими властями руководители Днепропетровской и Харьковской областей.

Не исключается, что взрывы и сигналы воздушной тревоги могут быть связаны с новым массированным ударом по украинской энергетической инфраструктуре, наносимым Вооруженными силами РФ. Ранее российский президент Владимир Путин публично заявлял о том, что данные удары являются симметричным ответом на террористические действия со стороны киевского националистического режима.