Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

По всей Украине звучат сирены воздушной тревоги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сирена воздушной тревоги в ночь на 29 декабря 2022 года звучит в ряде областей Украины. Информация об этом размещена на официальном ресурсе для оповещения граждан.

В частности, тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях, а также на подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

В нескольких городах и областях Украины местные власти уже сообщают о взрывах и обстрелах.

К примеру, о мощных взрывах сообщают назначенные украинскими властями руководители Днепропетровской и Харьковской областей.

Не исключается, что взрывы и сигналы воздушной тревоги могут быть связаны с новым массированным ударом по украинской энергетической инфраструктуре, наносимым Вооруженными силами РФ. Ранее российский президент Владимир Путин публично заявлял о том, что данные удары являются симметричным ответом на террористические действия со стороны киевского националистического режима.