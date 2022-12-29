Путин продлил господдержку небольших книжных магазинов РФ до 2025 года

Владимир Путин дал новые льготы некоторым книжным магазинам страны Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении государственной поддержки небольших книжных магазинов до конца 2024 года. Данный документ, подписанный главой государства, размещен на официальном портале правовой информации.

В частности, согласно этому закону, до 1 января 2025 года государственную бюджетную поддержку будут получать компании малого и среднего бизнеса, продающие детскую, учебную и справочную литературу.

В тексте документа говорится о том, что государственная власть и органы местного самоуправления вправе оказывать финансовую, информационную, консультационную поддержку малому и среднему бизнесу в сфере социального предпринимательства.

Ранее к подобным мерам президента РФ призывал депутат Госдумы от Компартии, известный писатель Сергей Шаргунов. По словам парламентария, в российской провинции (например, в райцентрах) в настоящее время находятся буквально на грани выживания многие книжные магазины. "Во время локдауна, во время пандемии многие книжные оказались на грани выживания, иные закрылись. А ведь сейчас как никогда нужно прививать россиян настояшую любовь к книге", - отмечал Шаргунов, выступая с думской трибуны в ходе правительственного часа с министром культуры России Ольгой Любимовой. Чиновница горячо поддержала инициативу Шаргунова, которая в итоге воплотилась в жизнь.