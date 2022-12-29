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НовостиОбщество28 декабря 2022 22:45

Путин продлил господдержку небольших книжных магазинов РФ до 2025 года

Президент РФ уже подписал соответствующий закон
Александр КИСЛОВ
Владимир Путин дал новые льготы некоторым книжным магазинам страны

Владимир Путин дал новые льготы некоторым книжным магазинам страны

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении государственной поддержки небольших книжных магазинов до конца 2024 года. Данный документ, подписанный главой государства, размещен на официальном портале правовой информации.

В частности, согласно этому закону, до 1 января 2025 года государственную бюджетную поддержку будут получать компании малого и среднего бизнеса, продающие детскую, учебную и справочную литературу.

В тексте документа говорится о том, что государственная власть и органы местного самоуправления вправе оказывать финансовую, информационную, консультационную поддержку малому и среднему бизнесу в сфере социального предпринимательства.

Ранее к подобным мерам президента РФ призывал депутат Госдумы от Компартии, известный писатель Сергей Шаргунов. По словам парламентария, в российской провинции (например, в райцентрах) в настоящее время находятся буквально на грани выживания многие книжные магазины. "Во время локдауна, во время пандемии многие книжные оказались на грани выживания, иные закрылись. А ведь сейчас как никогда нужно прививать россиян настояшую любовь к книге", - отмечал Шаргунов, выступая с думской трибуны в ходе правительственного часа с министром культуры России Ольгой Любимовой. Чиновница горячо поддержала инициативу Шаргунова, которая в итоге воплотилась в жизнь.