РИА Новости: Вооруженные силы России предотвращают прорыв ВСУ в районе Торского в ДНР

Российские военные продолжают выполнение боевых задач в рамках СВО Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие ведут оборонительные действия в Донецкой народной республике (ДНР) в районе села Торское и предотвращают прорывы со стороны Вооруженных сил Украины. Информацию об этом распространило информагентство РИА Новости.

«Мы сейчас находимся на самом переднем крае нашей обороны, прямо и по флангам – противник, впереди – населенный пункт Торское. Наша задача – не допустить противника со стороны этого населенного пункта», – рассказал журналистам командир одного из российских подразделений с позывным Ювелир. Как отмечает информагентство, российские военные в настоящее время постоянно ведут наблюдение за противником, который расположился в оврагах.

Уточняется также, что в последние дни боевые действия на Донбассе серьезно активизировались, стороны пытаются сделать все, чтобы достичь тактического и стратегического преимущества на данных направлениях линии соприкоснования.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров публично заявил о том, что российским военных в ходе проведения спецоперации на Украине в любом случае необходимо будет добиться полного освобождения от боевиков Вооруженных сил Украины четырех новых регионов страны - Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. По его словам, это станет одной из промежуточных целей СВО на ближайшее время.

Старт проведению военной спецоперации 24 февраля 2022 года лично дал российский президент Владимир Путин. Он называл главными целями боевых действий защиту мирного населения республик Донбасса от геноцида со стороны ВСУ, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.