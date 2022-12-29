Российский военнопленный заявил, что боевики ВСУ заставляли его давать показания на соратника Кадырова

Боевики ВСУ требовали от российских военнопленных дать показания на депутата-единоросса Делимханова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заставляли пленных солдат армии России давать заведомо ложные показания против депутата Госдумы от "Единой России" Адама Делимханова, который является соратником и родственником главы Чечни Рамзана Кадырова.

Информацию об том в интервью с журналистами распространил вернувшийся из плена танкист Вооруженных сил РФ Сергей Филипп.

«СБУшники довольно-таки часто ко мне приходили, задавали одни и те же вопросы. В один момент они просто пришли, показали четыре фотографии, и сказали: „Ты знаешь этого человека, точнее, должен знать. Вот текст — зачитай его, выучи, расскажи чеченский депутат, что ты его видел где-то в Мариуполе, ты должен на камеру сказать, что ты его где-то видел“», — сообщил Филипп в интервью журналистам информагентства РИА Новости.

Солдат также пояснил, что он сам никогда не видел Делимханова лично и даже не знал о том, кто был изображен на фотографиях. Кроме того, Филип понятия не имел, что российский парламентарий-единоросс принимал и принимает активное участие в военной спецоперации России на Украине.

Сам Делимханов на появление этой информации пока никак публично не отреагировал.

Ранее президент РФ Владимир Путин официально присвоил Адаму Делимханову звание Героя России за активное участие в СВО на Украине.

Как говорится в тексте соответствующего указа российского лидера, Делимханов удостоен важного почетного звания "за мужество и героизм, проявленные во время спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины". Делимханов с первых дней военной спецоперации РФ на Украине он лично находится на передовой вместе с росгвардейцами из Чеченской республики. Он много сделал для освобождения Мариуполя, а также вызволял мирных жителей из опасных районов.