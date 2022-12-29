Бывший американский разведчик Риттер считает крайне циничной политику США в отношении Украины

Скотт Риттер жестко высказался по поводу политики США по украинскому вопросу Фото: скриншот видео

Отставной офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Left Lens назвал истинную цель политики США в отношении Украины. По его словам, это — чистое зло, нацеленное на смерть целой нации. Такую политику Риттер охарактеризовал как крайне циничную и довольно позорную.

«Американская политика по Украине — не про творение добра, не про помощь кому-либо. Она про то, чтобы позволить целой нации умереть. Позволить умереть нации, которую мы постоянно называем своими друзьями», — заявил бывший разведчик Вооруженных сил США. Риттер также отметил, что своими действиями Вашингтон преследует цель нанести ущерб Москве, а вовсе не помочь Киеву.

Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что по неофициальным дипломатическим каналам США регулярно передают РФ важные сигналы о том, какова будет их политика на украинском направлении в ближайшее время. В частности, по словам Лаврова, американцы четко дали понять, что напрямую воевать с Россией на Украине они совершенно точно не собираются и намерены сделать все для того, чтобы исключить любую (даже теоретическую) вероятность подобного развития событий.

Кроме того, как пояснил Лавров, США также пообещали, что американские военные специалисты не будут приезжать на Украину для обучения боевиков ВСУ работе с американскими ЗРК (зенитно-ракетными комплексами) Patriot, о поставке которых Киеву не так давно публично сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден.