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НовостиОбщество29 декабря 2022 4:20

Педагог Лобынцева считает опасным отпускать подростка на вечеринку, если он не сообщает контакты друзей

Она также не советует отпускать ребенка на вечеринку, если он застенчивый, несамостоятельный, ведомый
София ГОНЧАРОВА
Педагог Лобынцева считает опасным отпускать подростка на вечеринку, если он не сообщает контакты друзей

Педагог Лобынцева считает опасным отпускать подростка на вечеринку, если он не сообщает контакты друзей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования" Светлана Лобынцева объяснила родителям, стоит ли отпускать подростка на вечеринку, если он не сообщает контакты друзей.

По словам эксперта, если между родителями и ребенком есть доверие и подросток не нарушает договоренности (вовремя отзванивается и приходит домой вовремя), то отпустить сына или дочь на новогоднюю вечеринку можно. Однако так бывает не всегда. Об этом пишет Газета.Ru.

- Если же ваше чадо отказывается говорить, где и с кем он будет отмечать Новый год, не хочет сообщать адрес и контакты друзей, сильно нервничает от расспросов - это дает родителю повод отказать, - рассказывает психолог.

Лобынцева также не советует отпускать ребенка на вечеринку, если он застенчивый, несамостоятельный, ведомый, не умеет отстаивать свою точку зрения и подстраивается под мнение окружающих.

Ранее Life.ru писал, что часто подростки отпрашиваются у родителей отпраздновать Новый год с друзьями, но получают отрицательный ответ. Однако психолог Кристина Радина считает, что нужно понимать, ребёнок - это личность, у которой есть свои желания и потребности.

Также RT сообщал, что психолог Арина Кейро рассказала родителям о способах отвлечь детей от гаджетов. По ее словам, важно, чтобы родители уделяли своему чаду время. Это предполагает контакт. Соответственно, ребёнок развивает воображение в условиях непринуждённо-игровой обстановки.