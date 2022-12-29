Педагог Лобынцева считает опасным отпускать подростка на вечеринку, если он не сообщает контакты друзей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования" Светлана Лобынцева объяснила родителям, стоит ли отпускать подростка на вечеринку, если он не сообщает контакты друзей.

По словам эксперта, если между родителями и ребенком есть доверие и подросток не нарушает договоренности (вовремя отзванивается и приходит домой вовремя), то отпустить сына или дочь на новогоднюю вечеринку можно. Однако так бывает не всегда. Об этом пишет Газета.Ru.

- Если же ваше чадо отказывается говорить, где и с кем он будет отмечать Новый год, не хочет сообщать адрес и контакты друзей, сильно нервничает от расспросов - это дает родителю повод отказать, - рассказывает психолог.

Лобынцева также не советует отпускать ребенка на вечеринку, если он застенчивый, несамостоятельный, ведомый, не умеет отстаивать свою точку зрения и подстраивается под мнение окружающих.

Ранее Life.ru писал, что часто подростки отпрашиваются у родителей отпраздновать Новый год с друзьями, но получают отрицательный ответ. Однако психолог Кристина Радина считает, что нужно понимать, ребёнок - это личность, у которой есть свои желания и потребности.

Также RT сообщал, что психолог Арина Кейро рассказала родителям о способах отвлечь детей от гаджетов. По ее словам, важно, чтобы родители уделяли своему чаду время. Это предполагает контакт. Соответственно, ребёнок развивает воображение в условиях непринуждённо-игровой обстановки.