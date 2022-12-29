Американские специалисты на отправятся на Украину обучать боевиков ВСУ работе с ЗРК Patriot Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Вашингтон не будет направлять на Украину своих военных специалистов для обучения боевиков ВСУ работе с американскими ЗРК Patriot. По его словам, об этом США проинформировали Москву по закрытому каналу связи.

Российских военнопленных на Украине заставляли давать заведомо ложные показания на соратника Рамзана Кадырова, депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, активно участвующего в СВО. Об этом заявил один из вернувшихся на родину пленных. При этом сам военный пояснил, что лично никогда не видел Делимханова в зоне СВО.

Американское издание The Hill сообщает, что президент США Джо Байден не доверяет части своей охраны, считая, что в рядах секретной службы якобы есть сторонники его предшественника на посту главы государства Дональда Трампа. Журналисты сообщают, что подобную информацию им сообщил источник в окружении Байдена.

В Одессе ночью снесли памятники российскому полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине II. Соответствующее решение ранее официально одобрили городские власти. Сейчас монументы будут перенесены на территорию одного из музейных комплексов.

Появление на масштабном школьном новогоднем празднике Деда Мороза и Снегурочки мэр украинского города Лебедина в Сумской области Украины Александр Баклыков счёл "советской агитацией". Он пожаловался на организаторов детского праздника в Службу безопасности Украины (СБУ). Политик потребовал от украинских спецслужб принять меры.