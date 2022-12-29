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НовостиВ мире29 декабря 2022 4:36

Европейцы назвали полным провалом предложение ЕП по преодолению энергокризиса

Пользователи Twitter назвали полным провалом предложение ЕП по преодолению энергокризиса
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Европейцы крайне недовольны энергетической политикой Евросоюза

Европейцы крайне недовольны энергетической политикой Евросоюза

Фото: REUTERS

Европейский парламент (ЕП) отчитался в сети микроблогов Twitter об обсуждении вариантов решения проблем населения стран Евросоюза, возникших из-за энергетического кризиса.

Депутаты, в частности, предложили ввести дополнительный налог на прибыль для энергетических компаний и избавиться от зависимости на российские энергоносители.

Комментаторы назвали энергетическую политику Европейского союза полным провалом и напомнили, что именно санкции против России в данной сфере спровоцировали этот кризис, который теперь евродепутаты упорно "преодолевают".

"Это вызвано вашими идиотскими провальными мерами", - написал один из пользователей Twitter.

В комментариях также встречались предложения обложить дополнительный налогом военно-промышленный комплекс, который полностью загружен благодаря "помощи" Киеву.

Припомнили властям и финансовую поддержку Украины, в то время как собственное население "испытывает трудности с покупкой продуктов и оплатой коммунальных услуг" со слов тех же евродепутатов.

Как писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что Европа обвиняет Соединенные Штаты в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации.

Ранее сообщалось, что энергетический кризис в Европе может не закончиться и до конца следующего года в связи с тем, что данный регион борется с устойчивым спросом, а также сокращением предложения. Такое мнение озвучила аналитик Energy Aspects Амриту Сен.