Европейцы крайне недовольны энергетической политикой Евросоюза Фото: REUTERS

Европейский парламент (ЕП) отчитался в сети микроблогов Twitter об обсуждении вариантов решения проблем населения стран Евросоюза, возникших из-за энергетического кризиса.

Депутаты, в частности, предложили ввести дополнительный налог на прибыль для энергетических компаний и избавиться от зависимости на российские энергоносители.

Комментаторы назвали энергетическую политику Европейского союза полным провалом и напомнили, что именно санкции против России в данной сфере спровоцировали этот кризис, который теперь евродепутаты упорно "преодолевают".

"Это вызвано вашими идиотскими провальными мерами", - написал один из пользователей Twitter.

В комментариях также встречались предложения обложить дополнительный налогом военно-промышленный комплекс, который полностью загружен благодаря "помощи" Киеву.

Припомнили властям и финансовую поддержку Украины, в то время как собственное население "испытывает трудности с покупкой продуктов и оплатой коммунальных услуг" со слов тех же евродепутатов.

Как писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что Европа обвиняет Соединенные Штаты в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации.

Ранее сообщалось, что энергетический кризис в Европе может не закончиться и до конца следующего года в связи с тем, что данный регион борется с устойчивым спросом, а также сокращением предложения. Такое мнение озвучила аналитик Energy Aspects Амриту Сен.