Стало известно, кто больше других подвержен профессиональному выгоранию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завлабораторией психологии труда, эргономики, инженерной и организационной психологии Института психологии РАН, доктор психологических наук Анатолий Занковский рассказала россиянам, люди каких профессий больше других подвержены профессиональному выгоранию.

Прежде всего к ним относятся творческие люди и люди тех профессии, которые предполагают постоянную работу и общение с людьми. Об этом пишет Газета.Ru.

- Прежде всего, это представители так называемых социономических профессий - медработники, учителя, юристы... Они склонны к некому сочувствию, мечтанию, идеализации своей работы, ее значения. Кроме того, это люди творческих профессий, - объяснил эксперт.

Занковский также обратил внимание, что, чем больше когнитивно-психологический компонент работы, тем выше риск выгорания. То есть, у тех, кто, например, штампует детали на заводе или жарит котлеты, он снижен.

Ранее Занковский рассказывал про возможные причины профессионального выгорания. По его словам, это может спровоцировать стресс, фрустрация, депрессия, потому что ты всё время чувствуешь, что ты не успеваешь, ты что-то не доделываешь. Но в реальности это не столько личные проблемы сотрудника, а проблема построения организации труда, пишет RT.

А накануне психолог Анна Жюсталь посоветовала снизить уровень стресса, поощряя себя и устраивая "праздник непослушания". Она отметила, что необходимо иногда ставить на паузу бесконечную гонку, в которую превратилась наша жизнь, сообщает "Пятый канал".