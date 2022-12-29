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НовостиДом. Семья29 декабря 2022 4:49

Стилист дала советы, как создать новогодний образ без лишних затрат

Стилист посоветовала добавить аксессуары, чтобы создать новогодний образ без лишних затрат
София ГОНЧАРОВА
Стилист дала советы, как создать новогодний образ без лишних затрат

Стилист дала советы, как создать новогодний образ без лишних затрат

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стилист Марина Герман дала россиянам советы, как выбрать новогодний наряд без особых хлопот.

По ее словам, помочь с образом для праздника могут нарядный ремешок, серьги со стразами, сумочка. Все дело в том, что они особенно хорошо смотрятся с базовым вещам, отмечает стилист. Об этом сообщает "Пятый канал".

- Добавить эти нюансы можно к базовым вещам, например, брючному костюму или платью-комбинации, даже к любимым джинсам и базовой белой рубашке. Таким образом из простых вещей получаем свежий нетривиальный лук, - объясняет эксперт в мире моды.

Накануне Life.ru писал, что любовь и гармоничные отношения в 2023 год можно привлечь с помощью правильных цветов новогоднего наряда. По словам стилиста Екатерины Эрдман, первый подходящий для этой цели цвет - красный. Он символизирует любовь, страсть и энергию.