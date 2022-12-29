Стилист дала советы, как создать новогодний образ без лишних затрат Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стилист Марина Герман дала россиянам советы, как выбрать новогодний наряд без особых хлопот.

По ее словам, помочь с образом для праздника могут нарядный ремешок, серьги со стразами, сумочка. Все дело в том, что они особенно хорошо смотрятся с базовым вещам, отмечает стилист. Об этом сообщает "Пятый канал".

- Добавить эти нюансы можно к базовым вещам, например, брючному костюму или платью-комбинации, даже к любимым джинсам и базовой белой рубашке. Таким образом из простых вещей получаем свежий нетривиальный лук, - объясняет эксперт в мире моды.

Накануне Life.ru писал, что любовь и гармоничные отношения в 2023 год можно привлечь с помощью правильных цветов новогоднего наряда. По словам стилиста Екатерины Эрдман, первый подходящий для этой цели цвет - красный. Он символизирует любовь, страсть и энергию.