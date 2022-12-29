На Западе сообщили о снижении экспорта российской нефти морским путем

Экспорт нефти из России по морю снизился в декабре Фото: REUTERS

Экспорт российской нефти морским путем в декабре 2022 года снизился на 22% в сравнении со средним показателем за предыдущие 11 месяцев. Об этом сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на информацию аналитиков компании Kpler.

Западные эксперты утверждают, что экспорт нефти из России по морю в сутки в последнем месяце года опустился до порядка 2,5 баррелей в день.

Напомним, потолок цен на сырую нефть из России, установленный Евросоюзом и странами "Большой семерки", вступил в силу с 5 декабря 2022 года, а на нефтепродукты – вступит с 5 февраля 2023 года.

При этом предполагается наличие определенного переходного периода. Так, для судов, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января, предусмотрена отсрочка в 45 дней.

Как писал сайт KP.RU, в США считают, что потолок цен на нефть из России обернется для G7 неподъемными последствиями и не принесет Западу желаемых результатов.

Ранее сообщалось, что китайский профессор назвал ограничение цен на российскую нефть выгодным только США. Оно приведет к глобальному хаосу, уверен эксперт.