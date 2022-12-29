В Финляндии стали массово увольнять людей с российским гражданством Фото: Евгения ГУСЕВА

Санкции постепенно добираются до тех россиян, которые уже много лет живут за границей. Новости пришли из Финляндии, там стали массово увольнять сотрудников., имеющих российское гражданство.

Под раздачу попадают как госслужащие, так и медики, представители других профессий. Об этом Пятому каналу рассказал финский журналист Кости Хейсканен.

Самый яркий пример тому – увольнение сотрудников финской Kela — организации социального страхования. Специалисты потеряли работу из-за наличия российского паспорта. И это далеко не первый случай. Ранее украинский медперсонал вынудил уволиться русскоговорящих специалистов из университетской больницы в городе Тампере. А еще одну девушку с двойным гражданством не допустили к участию в музыкальном шоу.

- Это делается очень ювелирно. Не говорится о том, что мы вас увольняем из-за того, что у вас есть гражданство РФ. А это какой-то другой подобранный повод, который подходит для увольнения человека, — объяснил журналист.

Те, кто принял гражданство РФ, чтобы ездить к родственникам, теперь страдают. Хотя власти еще в 2013 году сами пошли на этот шаг и подписали соответствующие документы.

- Русскоязычное общество притесняют, и людей, у которых есть двойное гражданство. Но, я надеюсь, что в апреле будут выборы, и ситуация поменяется, — подытожил эксперт.

Эксперты признают, если в прошлом США и их союзники обосновывали антироссийские санкции стремлением просто изменить внешнеполитическое поведение Москвы, то вслед за событиями на Украине логика рестрикций Запада против РФ свелась уже к желанию тотального наказания всех россиян за решения, которые не соответствует позициям и интересам Вашингтона, сообщает газета "Известия".

Ранее, Россия отреагировала на ограничения цен на нефть, введенные коллективным Западом. Президент подписал запрещающий продажу нефти и нефтепродуктов по контрактам, в которых присутствуют прямые или косвенные ссылки на любые «потолки», сообщает "360".