В России хотят принудительно лицензировать зарубежный софт

В России рассматривается вариант принудительного лицензироваеия зарубежного софта Фото: REUTERS

Минцифры обсуждает с участниками рынка информационных технологий вариант принудительного лицензирования программного обеспечения (ПО) зарубежных компаний, которые покинули Россию. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников, знакомых с деталями обсуждения.

Директор департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрий Никитин подтвердил, что данный вопрос прорабатывается. По его словам, речь идет о софте, который добросовестным клиентам не получится использовать законным путем.

"Декриминализация" применения подобного программного обеспечения, согласно предложению, включает в себя создание специального счета, на который потребители будут перечислять средства за использование программ и приложений.

Авторы проекта утверждают, что при первом же обращении правообладателя эти средства планируется ему передать.

Напомним, в марте 2022 года в качестве одной из мер поддержки экономики России рассматривался вариант отмены наказания, за использования нелицензированного программного обеспечения из стран, которые поддержали санкции против РФ.

В частности, план предусматривал "механизм принудительного лицензирования в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем". Также шла речь о разрешении использования пиратского программного обеспечения, "принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции" против России.

После обсуждений от такого варианта отказались. В частности, против легализации нелицензированного программного обеспечения выступило Минцифры.