NASA вместе с "Роскосмосом" продолжат работать над возвращением членов экипажа МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты NASA и Роскосмоса продолжат совместно рассматривать различные варианты безопасного возвращения на Землю членов экипажа Международной космической станции (МКС) после инцидента с повреждением обшивки корабля "Союз МС-22". Об этом рассказала представитель американского космического агентства Келли Хампфрис.

- NASA и Роскосмос продолжат совместно изучать варианты действий, прежде чем принять окончательное решение о том, как безопасно доставить экипаж домой. Экипаж 68-й экспедиции остается в хорошем состоянии, выполняя ремонтные и исследовательские работы, - заявила она в беседе с РИА Новости.

Однако она не стала комментировать, обращалась ли российская сторона к американской стороне для содействия в возвращении своих космонавтов.

Ранее сообщалось, что причиной повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля "Союз МС-22" и утечки в системе его охлаждения могло стать внешнее воздействие, такое как попадание метеорита. Как заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, сейчас космонавтам ничего не угрожает, работа продолжается и продолжается анализ состояния корабля.