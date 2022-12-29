Шойгу рассказал о решении проблем при частичной мобилизации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о решении проблем при частичной мобилизации.

По его словам, было много сложностей, но большую часть из них удалось достаточно оперативно решить.

- Мы завершили мобилизацию, частичную мобилизацию. Было много сложностей, много проблем. Здесь не могу не сказать то, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить. Изначально мы постарались сделать так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Вот есть проблемы - надо ее решать. За это я хотел поблагодарить многих, - сказал руководитель военного ведомства.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.

В конце октября все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией в России, завершены, заявило Министерство обороны страны. Однако в военкоматах продолжат принимать добровольцев, желающих принять участие в спецоперации на Украине.